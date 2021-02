Se Massimo Boldi diventa l’idolo di Fratelli d’Italia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ognuno sceglie le proprie figure di riferimento. Se Matteo Salvini attinge a piene mani dalle dichiarazioni di Iva Zanicchi e de er Faina, Fratelli d’Italia sceglie la linea comica e opta per i Cinepanettoni. Dopo l’intervista di Massimo Boldi su Giorgia Meloni, pubblicato da Libero quotidiano, FdI ha esultato sui social condividendo le parole dell’attore di Luino. Il tutto tralasciando anche i giudizi del comico su Giuseppe Conte a cui ha riconosciuto un buon lavoro in questi due anni di governo, condito da due maggioranze differenti. E chissà se arriverà una terza. LEGGI ANCHE > Regione Lombardia usa, per un web spot sul coronavirus, lo «scettico sul coronavirus» Massimo Boldi Nella sua intervista a Libero quotidiano, in edicola ieri (domenica 31 gennaio), Massimo ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ognuno sceglie le proprie figure di riferimento. Se Matteo Salvini attinge a piene mani dalle dichiarazioni di Iva Zanicchi e de er Faina,sceglie la linea comica e opta per i Cinepanettoni. Dopo l’intervista disu Giorgia Meloni, pubblicato da Libero quotidiano, FdI ha esultato sui social condividendo le parole dell’attore di Luino. Il tutto tralasciando anche i giudizi del comico su Giuseppe Conte a cui ha riconosciuto un buon lavoro in questi due anni di governo, condito da due maggioranze differenti. E chissà se arriverà una terza. LEGGI ANCHE > Regione Lombardia usa, per un web spot sul coronavirus, lo «scettico sul coronavirus»Nella sua intervista a Libero quotidiano, in edicola ieri (domenica 31 gennaio),...

Daaadxoxo : RT @petricvre: questi citano massimo boldi ma dove siamo finiti - ZioJackk : Finalmente mi ha fatto ridere Massimo Boldi ?????? - sunriseb2_0 : @D_Tirinnanzi Massimo Boldi, che diceva che per far andar via il covid c'era bisogno che piovesse - Alwaysxluke : RT @politiciOOC: dalla parte del governo: liliana segre, elena cattaneo e mario monti. dalla parte della destra: massimo boldi e iva zanicc… - giornalettismo : Il nuovo punto di riferimento di Giorgia #Meloni e #FratellidItalia è #MassimoBoldi -