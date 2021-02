“Sarà con noi!”. Massimo Cannoletta esulta, per lui un posto in tv. Notizia grandiosa per il campionissimo de L’Eredità (Di lunedì 1 febbraio 2021) Massimo Cannoletta per settimane intere ha tenuto incollati milioni di telespettatori su Rai 1. Ha infatti emozionato e stupito tutti durante la sua lunghissima avventura a ‘L’Eredità’ di Flavio Insinna. Nel game show pre-serale della tv pubblica italiana è stato in grado di vincere cifre decisamente astronomiche. Il pubblico da casa lo ha amato sin dal primo giorno ed è diventato a tutti gli effetti un vero personaggio televisivo. Era dunque difficile immaginarlo ancora a lungo lontano dalla tv. Dopo la sua esperienza al programma di Insinna, Massimo Cannoletta si era distinto a ‘La Vita in diretta’. In più di un’occasione Alberto Matano aveva deciso di puntare su di lui e di invitarlo dunque come ospite per trattare i vari argomenti scelti in puntata. Ma adesso per lui si è materializzata ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021)per settimane intere ha tenuto incollati milioni di telespettatori su Rai 1. Ha infatti emozionato e stupito tutti durante la sua lunghissima avventura a ‘’ di Flavio Insinna. Nel game show pre-serale della tv pubblica italiana è stato in grado di vincere cifre decisamente astronomiche. Il pubblico da casa lo ha amato sin dal primo giorno ed è diventato a tutti gli effetti un vero personaggio televisivo. Era dunque difficile immaginarlo ancora a lungo lontano dalla tv. Dopo la sua esperienza al programma di Insinna,si era distinto a ‘La Vita in diretta’. In più di un’occasione Alberto Matano aveva deciso di puntare su di lui e di invitarlo dunque come ospite per trattare i vari argomenti scelti in puntata. Ma adesso per lui si è materializzata ...

