Sanremo, Fedez a rischio squalifica? Arriva la decisione della Rai (Di lunedì 1 febbraio 2021) E' stata diffusa in queste ore la nota della Rai che riguarda l'esclusione o meno del cantante dalla kermesse sanremese Nessuna esclusione per Fedez e Francesca Michielin. La decisione è Arrivata in queste ore con una nota diffusa dalla Rai: "L'Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accaduto, non ritengono di dover prendere alcun provvedimento in merito". La nota prosegue: "La durata dell'interpretazione nel video – postato e successivamente cancellato dall'artista – risulta infatti essere estremamente ridotta e tale da non svelare di per sé il brano, che non può considerarsi diffuso e che mantiene quindi la caratteristica di novità richiesta dal regolamento della manifestazione".

