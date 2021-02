Ricardo Matos alla Casertana: “Sono felicissimo, qui per giocare e divertirmi” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Ricardo Manuel Pinho Matos, semplicemente conosciuto come Ricardo Matos. L’attaccante classe 2000 arriva dall’Ascoli a titolo temporaneo. Portoghese, cresciuto con il Benfica dai 7 ai 19 anni, per poi approdare in terra marchigiana nell’agosto del 2019. “Sono felicissimo ed orgoglioso che la Casertana abbia riposto in me tanta fiducia – ha commentato Matos al suo arrivo all’ombra della Reggia – E’ una grande opportunità per fare ciò che è nelle mie potenzialità. Sono qui per aiutare la squadra e divertirmi giocando. Il campionato è ancora lungo per poter fare cose importanti. ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – LaFC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatoreManuel Pinho, semplicemente conosciuto come. L’attaccante classe 2000 arriva dall’Ascoli a titolo temporaneo. Portoghese, cresciuto con il Benfica dai 7 ai 19 anni, per poi approdare in terra marchigiana nell’agosto del 2019. “ed orgoglioso che laabbia riposto in me tanta fiducia – ha commentatoal suo arrivo all’ombra della Reggia – E’ una grande opportunità per fare ciò che è nelle mie potenzialità.qui per aiutare la squadra egiocando. Il campionato è ancora lungo per poter fare cose importanti. ...

