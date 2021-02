Riaprono i Musei Vaticani, la direttrice Jatta: “In sicurezza” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo 88 giorni di stop, la pausa più lunga dai tempi del secondo conflitto mondiale, i Musei Vaticani e i Giardini Vaticani Riaprono al pubblico. Una giornata di gioia e di soddisfazione, "una boccata culturale che aiuta anche interiormente", ha sottolineato la direttrice, Barbara Jatta. Anche se pochi sono i visitatori in questa prima giornata di riapertura. "Non c'è dubbio - ha detto la direttrice - che oggi è una giornata di festa e gioia. Dopo 88 giorni finalmente riapriamo, dopo un secondo lockdown forse ancora più proficuo, abbiamo sfruttato questo tempo per la condivisione con i nostri visitatori, abbiamo colto l'occasione per fare tanti lavori, anche dietro le quinte. Manutenzioni ordinarie e straordinarie e anche tanti restauri. Siamo riaperti in ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 1 febbraio 2021) Dopo 88 giorni di stop, la pausa più lunga dai tempi del secondo conflitto mondiale, ie i Giardinial pubblico. Una giornata di gioia e di soddisfazione, "una boccata culturale che aiuta anche interiormente", ha sottolineato la, Barbara. Anche se pochi sono i visitatori in questa prima giornata di riapertura. "Non c'è dubbio - ha detto la- che oggi è una giornata di festa e gioia. Dopo 88 giorni finalmente riapriamo, dopo un secondo lockdown forse ancora più proficuo, abbiamo sfruttato questo tempo per la condivisione con i nostri visitatori, abbiamo colto l'occasione per fare tanti lavori, anche dietro le quinte. Manutenzioni ordinarie e straordinarie e anche tanti restauri. Siamo riaperti in ...

