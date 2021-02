Riapre il Museo Egizio di Torino | e in tre ore fa il tutto esaurito

Leggi su agi

(Di lunedì 1 febbraio 2021) AGI - Dopo quasi tre mesi di chiusura, oggi, ildiha riaperto le porte ai visitatori. L'invito del direttore Christian Greco "a tornare a casa" è stato accolto con successo, tanto che per la prima settimana di apertura, da oggi al 5 febbraio, i biglietti, gratuiti, sono tutti esauriti. "Questo è il regalo più bello che ci hanno fatto i visitatori - ha commentato Greco - in tre ore abbiamoi biglietti. Per noi è una festa, siamo felici di tornare a svolgere il nostro servizio pubblico essenziale". Il ritorno alla normalità avviene nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria, come la misurazione della temperatura e obbligo di indossare la propria mascherina. Lungo il percorso sono disponibili dispenser di gel igienizzante, mentre le sale hanno una capienza contingentata nel rispetto ...