Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale | due arresti

Roma – Due le persone arrestate la scorsa notte per Resistenza e lesioni a pubblico ufficiale: un romano di 48 anni, e' stato arrestato dagli uomini della Sezione Volanti, diretta da Marco Sangiovanni ed un rumeno di 35 anni arrestato dagli agenti del X Distretto Lido di Roma, diretto da Antonino Mendolia. Nel primo intervento, gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti in via di Pratica in zona Castel Romano, per la segnalazione di lite tra fratelli e, giunti sul posto, hanno trovato il 48enne in lite con i fratelli. Questi ultimi hanno raccontato che, probabilmente in crisi di astinenza, il 48enne aveva minacciato verbalmente la madre 83enne al fine di farsi dare i soldi per acquistare sostanza stupefacente, episodi tra l'altro frequenti che avvengono da anni. Inutili i tentativi da parte degli agenti di ...

