Renzi “Serve un Governo dei meritevoli” (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Alla fine di questa settimana avremo, spero, il nuovo Governo. Dovrà essere all’altezza delle sfide di questo periodo. E dovrà essere un Governo di persone capaci e meritevoli. Solo così l’Italia si salva, solo così”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi nella sua e-News.“Ora molti si sono accorti che la nostra era una battaglia giusta nel merito, ma continuano a contestarci il metodo. Finendo per attaccare me (che novità!), ieri per l’egocentrismo, ora per le mie conferenze all’estero, domani chissà su che cosa. Ma mai sui contenuti”, prosegue.“Rimane un pò di amaro in bocca – lo confesso – ma nello stesso tempo sono orgoglioso dello straordinario affetto dei tanti di voi che hanno capito che in questa battaglia non c’è l’immagine di uno da difendere, ma il futuro del debito pubblico da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Alla fine di questa settimana avremo, spero, il nuovo. Dovrà essere all’altezza delle sfide di questo periodo. E dovrà essere undi persone capaci e. Solo così l’Italia si salva, solo così”. Lo scrive il leader di Italia Viva Matteonella sua e-News.“Ora molti si sono accorti che la nostra era una battaglia giusta nel merito, ma continuano a contestarci il metodo. Finendo per attaccare me (che novità!), ieri per l’egocentrismo, ora per le mie conferenze all’estero, domani chissà su che cosa. Ma mai sui contenuti”, prosegue.“Rimane un pò di amaro in bocca – lo confesso – ma nello stesso tempo sono orgoglioso dello straordinario affetto dei tanti di voi che hanno capito che in questa battaglia non c’è l’immagine di uno da difendere, ma il futuro del debito pubblico da ...

