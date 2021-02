Reddit, corsa all’argento dopo il fenomeno GameStop. Borsa in delirio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Reddit, corsa all’argento: vola il valore del materiale prezioso. Si teme l’assalto all’oro. dopo il caso GameStop, i mercati sono allarmati dalla corsa all’argento, con il metallo prezioso che in pochi giorni ha fatto registrare un considerevole rimbalzo per il fenomeno Reddit. Reddit, corsa all’argento dopo il caso GameStop Nella giornata del 1 febbraio il valore dell’argento ha raggiunto i 30 dollari l’oncia facendo registrare il nuovo record negli ultimi sette anni. Il fenomeno Reddit è quello che abbiamo imparato a conoscere con il fenomeno GameStop, che ha allarmato ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021): vola il valore del materiale prezioso. Si teme l’assalto all’oro.il caso, i mercati sono allarmati dalla, con il metallo prezioso che in pochi giorni ha fatto registrare un considerevole rimbalzo per ilil casoNella giornata del 1 febbraio il valore dell’argento ha raggiunto i 30 dollari l’oncia facendo registrare il nuovo record negli ultimi sette anni. Ilè quello che abbiamo imparato a conoscere con il, che ha allarmato ...

news_mondo_h24 : Reddit, corsa all’argento dopo il fenomeno GameStop. Borsa in delirio - FabrizioArnhold : Dopo la folle corsa, è arrivato il momento di tirare un po’ il fiato? #GameStop #shortsqueeze #HedgeFunds #reddit - Lucamultazzu : @Stef_Fried Reddit che nel giro di due giorni distrugge il capitalismo, turns out che non serviva nessuna corsa agli armamenti e proxy war - CarsAutosRides : #Maserati MC12 Versione Corsa -