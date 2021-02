Pubblico negli stadi | Tebas ottimista | “Possibile verso maggio”

(Di lunedì 1 febbraio 2021) “Ritorno del? Molto dipenderà dalle prossime due o tre settimane. Se a febbraio cresce il numero dei vaccinati e diminuisce quello dei contagiati, èche ad aprile o asi possa tornare alloo. La fine del tunnel arriverà con i vaccini e dipenderà dalla velocità di somministrazione. Speriamo che sia rapida il più”. Lo ha dichiarato il presidente della Liga Nacional de Fútbol Profesional, Javiera proposito della possibilità di rivedere glipieni già a partire da questa stagione. E sulla stretta al protocollo: “Siamo stati obbligati a modificare il protocollo e ad aumentare i controlli. Il nostro protocollo è più complicato per evitare che si sospendano le partite, una cosa ...

La Rai invia al Cts un protocollo organizzativo-sanitario che spiega che durante le 5 serate del Festival di Sanremo 2021 non ci sarà il pubblico all'Ariston e nessun programma del daytime si trasferi ...
ROMA - Niente pubblico all'Ariston, stop agli eventi esterni e alla presenza a Sanremo di programmi collegati al festival. Sono i punti essenziali individuati dalla Rai nel protocollo per lo svolgimen ...