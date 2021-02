Myanmar | golpe militare | bloccati tutti i voli

Ultime Notizie dalla rete : Myanmar golpe

Da Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen condanna 'duramente ilin" e sul suo account Twitter chiede il rilascio degli arrestati e che 'il governo ...Ora che i generali delhanno gettato la maschera per riprendere il controllo totale del ... se sfidati apertamente, avrebbero potuto organizzare un nuovoai danni di tutto il popolo. Così,...Il Premio Nobel per la pace è stata catturata dopo un colpo di Stato, nel giorno in cui avrebbe dovuto insediarsi il Parlamento con il suo partito come forza di maggioranza ...A novembre i generali hanno permesso elezioni libere. Ma non hanno accettato il risultato a favore del partito dell’ex Nobel per la pace. Si accumulano le condanne internazionali, ma non è chiaro ora ...