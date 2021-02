Morto Dustin Diamond | Screech di “Bayside School”

Corriere : È morto Dustin Diamond, lo Screech delle serie tv di culto negli anni Novanta «Bayside School» - HuffPostItalia : È morto Dustin Diamond, star di Bayside School - RollingStoneita : Aveva 44 anni e gli era stato diagnosticato un cancro soltanto tre settimane fa #dustindiamond #1febbraio - IzzoEdo : RT @LaStampa: E’ morto l’attore Dustin Diamond, divenne famoso con il ruolo di Screech in “Bayside School” - AGiambart : RT @badtasteit: #DustinDiamond è morto a 44 anni: la star di #BaysideSchool era ricoverato in ospedale da gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Dustin

New York, 1 febbraio 2021 - E'a 44 anni per un cancro fulminanteDiamond, l'attore americano conosciuto - da bambino - per il ruolo di Screech nella sitcom degli anni Novanta 'Bayside School' . Gli avevano ...Diamond , lo Screech della serie tv anni Novanta 'Bayside School' , èa soli 44 anni, tre settimane dopo esser stato ricoverato per un tumore ai polmoni al quarto stadio. L'attore ...È morto Dustin Diamond: l'attore americano scomparso all'età di 44 anni a causa di un carcinoma. Era Screech in Bayside School.Diamond interpretava il celebre personaggio di Samuel Screech Powers, un esperto di scienza e biologia, impacciato e ingenuo, migliore amico del protagonista della serie, Zack È morto all’età di 44 ...