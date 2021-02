(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il quartodi, una delle saghe più popolari al mondo,chiamarsi. L’indiscrezione è trapelata nelle ultime ore. Una hairstylist, presumibilmente del cast di4, ha postato su Instagram una foto di unache riportava la scritta “”. Il contenuto social è stato cancellato quasi subito. Gli utenti più accorti di Twitter, di Reddit e i fan della saga, però, hanno fatto sapere che questacon la scritta “” dovrebbe trattarsi di un regalo inviato da Lana Wachowski, alla parrucchiera del quale non si conosce il nome, per ringraziarla del lavoro che ha svolto. All’interno del rivestimento dellac’era scritto, per ...

tuttopuntotv : Matrix 4, una giacca parrebbe svelare il titolo del nuovo film: Resurrections #matrix4 - matrix_pc1 : ... una nuova settimana... all'orizzonte una vecchia speranza, una luce di colpo ha preso vita... chissà... #Sèle #LVJ #PC1 #PCS #PCrr - Giornaleditalia : Matrix 4, spunta il titolo del nuovo capitolo...su una giacca! - pvsassone : RT @stefaniaconti: @colvieux @FAKUNST @Carlo213Ge @mignoloeprof @valy_s @vaniacavi @antonioripa @ve_mauro @Antonio_Caramia @ScuolaNoCovid @… - stefaniaconti : @colvieux @FAKUNST @Carlo213Ge @mignoloeprof @valy_s @vaniacavi @antonioripa @ve_mauro @Antonio_Caramia… -

Ultime Notizie dalla rete : Matrix una

...vettura di segmento C concarrozzeria a cinque porte che richiamerà il mondo delle crossover. La nuova immagine, in particolare, mostra le nervature sul cofano e i gruppi ottici DSLed ......dei gruppi ottici a tecnologia Full LED sia all'anteriore (a richiesta con tecnologia LED, ... non si fermano qui e proseguono con il bellissimo tettuccio multi - tono , realizzato inserie ...Il titolo procederebbe nello stile dei due precedenti sequel, intitolati rispettivamente "Matrix Reloaded" e "Matrix Revolutions".La segmento C, ispirata al mondo delle crossover, sarà offerta anche con un powertrain ibrido plug-in da 225 CV ...