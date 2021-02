Matera | picchia moglie e figli e li minaccia con pistola | arrestato 54enne tunisino

leoberthi : RT @FebeDiCencrea: Picchia e minaccia con pistola la moglie e i figli, tunisino arrestato dalla Polizia a #Matera : niente di nuovo, sotto… - rickshady : RT @FebeDiCencrea: Picchia e minaccia con pistola la moglie e i figli, tunisino arrestato dalla Polizia a #Matera : niente di nuovo, sotto… - IvoAyrton : RT @FebeDiCencrea: Picchia e minaccia con pistola la moglie e i figli, tunisino arrestato dalla Polizia a #Matera : niente di nuovo, sotto… - lucabattanta : RT @FebeDiCencrea: Picchia e minaccia con pistola la moglie e i figli, tunisino arrestato dalla Polizia a #Matera : niente di nuovo, sotto… - FebeDiCencrea : Picchia e minaccia con pistola la moglie e i figli, tunisino arrestato dalla Polizia a #Matera : niente di nuovo, s… -

- I poliziotti della Questura hanno arrestato in flagranza di reato un 54enne tunisino, residente aper maltrattamenti in famiglia aggravati. Alle 18.30 di sabato scorso, sull'utenza 113, è giunta la telefonata di un ragazzo che con voce molto preoccupata chiedeva aiuto poiché il padre aveva ...L'episodio di violenza è accaduto in un comune della Puglia, confinante con. Dopo essere riuscita a scappare, la donna è stata trovata dalla Polizia alla periferia della Città dei Sassi e ...La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un 54enne tunisino, residente a Matera per maltrattamenti in famiglia aggravati. Alle 18.30 di sabato scorso, sull’utenza 113, è giunta la telefo ...Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia aggravati ai danni della moglie e dei figli, due dei quali minorenni, a Matera, la Polizia ha arrestato un uomo di 54 anni, di origini tunisine. (ANSA) ...