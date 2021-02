Khedira all' Hertha | la Juve | ' Grazie di tutto!'

DiMarzio : #Khedira all’@HerthaBSC: contratto di due anni e mezzo legato alle presenze @juventusfc #calciomercato @SkySport @SkySportNewsHD - forumJuventus : ? Ufficiale: Khedira all'Herta Berlino ???? Grazie di tutto, @SamiKhedira! ?? - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Khedira sta per lasciare la Juve: è vicinissimo all'Hertha Berlino ? - ania_joe : RT @forumJuventus: ? Ufficiale: Khedira all'Herta Berlino ???? Grazie di tutto, @SamiKhedira! ?? - dorinileonardo : RT @Super3mp: Alla 100° battuta su Khedira - infermeria mi istigate, e vi riposto uno schemino, la risposta è in fondo, evidenziata. Eppure… -

Ultime Notizie dalla rete : Khedira all

'L'Hertha ha fatto di tutto per prendermi e mi dà la chance di tornare in Bundesliga. Gli sono grato e non vedo l'ora di tornare in campo'. Così Samidopo l'ufficialità del suo passaggio'Hertha Berlino. 'Sto bene fisicamente, vorrei aiutare la squadra con l'esperienza acquisita in questi anni e portare tanti successi alla squadra', ...A proposito di Juventus, i bianconeri salutano Samiche torna in Germania'Herta Berlino. Comments commentsGiornata ricca di movimenti in uscita. Il più importante riguarda il ritorno del centrocampista tedesco in Bundesliga ...(ANSA) - TORINO, 01 FEB - "Hanno fatto di tutto per prendermi e mi danno la chance di tornare in Bundesliga": Sami Khedira parla già da nuovo giocatore dell'Hertha Berlino, il suo trasferimento è ...