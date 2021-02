Juve Stabia | dopo quattro anni l’addio di Allievi | il difensore resta in C

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – Si chiudestagioni l’esperienza a Castellammare didelNicholas. Ilclasse 1992, originario di Varese, è stato ceduto a titolo definitivo al Como.dunque in serie C ma cambia girone il 29enne che con la maglia delle vespe ha collezionato 85 presenze. Questo il comunicato della società: “La S.S.rende noto che è stato perfezionato l’accordo con il Como 1907 per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle pzioni sportive delNicholas, classe ’92., arrivato a Castellammare di ...

Ufficiale, Allievi lascia le Vespe: andrà al Como - Juve Stabia scatenata: presi Marotta dal Vicenza e Farroni dalla Reggina: L'ex punta biancorossa arriva in Campania

CASTELLAMMARE DI- Lachiude la sessione di mercato invernale con due colpi dalla Serie B, un esperto centravanti e un portiere. Il primo è Alessandro Marotta dal Vicenza , il secondo Alessandro Farroni dalla ...Riparte invece la, grazie al 2 - 0 sulla Vibonese . Le vespe tornano così in zona playoff. Sconfitta di misura della Casertana, 1 - 0 in casa del Foggia . I falchetti escono dai play - ...Con una nota ufficiale, il Vicenza comunica di aver ceduto alla S.S. Juve Stabia, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Marotta. Marotta, attaccante class ...Alle 20 si chiudono le trattative. Arrivano Blondett e Castellano dall'Alessandria, Dubickas dal Lecce. Il ds Rubino in cerca di un attaccante: segui gli aggiornamenti in diretta!