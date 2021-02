Il Paradiso delle Signore, trama 1° febbraio: Beatrice e Vittorio in difficoltà (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il Paradiso delle Signore inaugurerà una nuova avvincente settimana di programmazione con una puntata ricca di emozioni,come svela la trama di oggi, lunedì 1° febbraio. Innanzitutto, vedremo che la piccola Serena deciderà di restare a Milano per il weekend portando tanta gioia in casa Conti, mentre la zia Ernesta e Silvia scopriranno con sgomento che Clelia è incinta e l'anziana solleciterà la Cattaneo a denunciare Luciano per abbandono del tetto coniugale. Con questa mossa, la donna spera di spingere l'uomo a fare ritorno in casa prima che esploda un terribile scandalo pronto a travolgere il buon nome della famiglia. Più tardi, la gravidanza di Clelia sarà anche oggetto di pettegolezzi e commenti negativi presso la scuola di Carletto dove la madre di un amichetto del bambino, Maria Grazia ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilinaugurerà una nuova avvincente settimana di programmazione con una puntata ricca di emozioni,come svela ladi oggi, lunedì 1°. Innanzitutto, vedremo che la piccola Serena deciderà di restare a Milano per il weekend portando tanta gioia in casa Conti, mentre la zia Ernesta e Silvia scopriranno con sgomento che Clelia è incinta e l'anziana solleciterà la Cattaneo a denunciare Luciano per abbandono del tetto coniugale. Con questa mossa, la donna spera di spingere l'uomo a fare ritorno in casa prima che esploda un terribile scandalo pronto a travolgere il buon nome della famiglia. Più tardi, la gravidanza di Clelia sarà anche oggetto di pettegolezzi e commenti negativi presso la scuola di Carletto dove la madre di un amichetto del bambino, Maria Grazia ...

