Grande Fratello Vip | Alda D’Eusanio al televoto flash | deve essere squalificata o no?

Alda D'Eusanio è nel mirino del web per aver utilizzato la N word durante una conversazione con gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip. L'accaduto ha indignato il web che ha immediatamente chiesto la squalifica della donna, entrata nel reality solo venerdì. Un episodio simile era già accaduto nelle prime settimane del GF VIP, quando Fausto Leali pronunciò la stessa parola e venne quindi squalificato dal gioco. Adesso però, per Alda D'Eusanio, sembra sia stata adottata un'altra strada da parte della produzione. Il conduttore Alfonso Signorini ha infatti detto che lui stesso e gli autori sono stati per molto tempo in disaccordo su cosa fare: alla fine, poiché la parola è stata pronunciata una sola volta in un momento di spensieratezza e soprattutto la parola non era ...

