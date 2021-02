Governo: Renzi, ‘grazie a Iv si discute, su contenuti va deciso adesso’ (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Stamattina pensavo che ora ci sarebbe da fare una sola cosa. Andare a riprendere i giornali di questi tre mesi, i talk di questi tre mesi, i commenti social di questi tre mesi. Tutti a dire: non si capisce che cosa vuole Renzi, non si capisce che cosa chiede Italia Viva, non si capisce perché la crisi adesso. Rivedere ora tutti gli attacchi di commentatori, colleghi, opinionisti. E capire che la verità era altrove”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb. (Adnkronos) – “Stamattina pensavo che ora ci sarebbe da fare una sola cosa. Andare a riprendere i giornali di questi tre mesi, i talk di questi tre mesi, i commenti social di questi tre mesi. Tutti a dire: non si capisce che cosa vuole, non si capisce che cosa chiede Italia Viva, non si capisce perché la crisi adesso. Rivedere ora tutti gli attacchi di commentatori, colleghi, opinionisti. E capire che la verità era altrove”. Lo scrive Matteonella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

