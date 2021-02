Governo, Fassina (LeU): “Impossibile aprire tavolo sul programma senza il premier, bisogna coinvolgere Conte” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Consultazioni Governo, questa mattina c’è da registrare anche il commento di Stefano Fassina, deputato di LeU.”bisogna fare presto”, dice ai microfoni di Radio Cusano Campus. Secondo Fassina è “Impossibile aprire tavolo sul programma senza il premier, va coinvolto Conte. Le elezioni devono essere messe sul tavolo come alternativa credibile”. Il deputato di LeU e compagno di partito del ministro della Salute Roberto Speranza ne ha anche per Renzi. Secondo lui il leader di Italia Viva “non ha alcun rilievo fuori dal Palazzo e non può dare le carte”. Consultazioni Governo Fassina (LeU): “Conte deve essere coinvolto nella discussione sul ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Consultazioni, questa mattina c’è da registrare anche il commento di Stefano, deputato di LeU.”fare presto”, dice ai microfoni di Radio Cusano Campus. Secondoè “sulil, va coinvolto. Le elezioni devono essere messe sulcome alternativa credibile”. Il deputato di LeU e compagno di partito del ministro della Salute Roberto Speranza ne ha anche per Renzi. Secondo lui il leader di Italia Viva “non ha alcun rilievo fuori dal Palazzo e non può dare le carte”. Consultazioni(LeU): “deve essere coinvolto nella discussione sul ...

