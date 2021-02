Governo, al via il tavolo di lavoro sul programma. Renzi, “Possibile un governo entro la fine della settimana”. Zingaretti blinda Conte e Gualtieri – LIVE (Di lunedì 1 febbraio 2021) Crisi di governo, le consultazioni di Roberto Fico: al via il tavolo di lavoro sul programma. Il Presidente della Camera Roberto Fico stringe i tempi con le consultazioni e spera di portare a termine con successo la sua esplorazione alla ricerca di una maggioranza di governo che parta dalle forze politiche che hanno retto il governo precedente. Il tavolo di lavoro sul programma Il Presidente della Camera Roberto Fico ha convocato per le 9.30 del 1 febbraio un tavolo di lavoro al quale prendono gli esponenti delle principali forze politiche che dovrebbero andare a formare la nuova maggioranza di ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 1 febbraio 2021) Crisi di, le consultazioni di Roberto Fico: al via ildisul. Il PresidenteCamera Roberto Fico stringe i tempi con le consultazioni e spera di portare a termine con successo la sua esplorazione alla ricerca di una maggioranza diche parta dalle forze politiche che hanno retto ilprecedente. IldisulIl PresidenteCamera Roberto Fico ha convocato per le 9.30 del 1 febbraio undial quale prendono gli esponenti delle principali forze politiche che dovrebbero andare a formare la nuova maggioranza di ...

