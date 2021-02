GF Vip, Alda D’Eusanio a rischio squalifica: il pubblico decide il suo destino (Di martedì 2 febbraio 2021) Ha suscitato più di una polemica l’infelice esternazione di Alda D’Eusanio, che al Grande Fratello Vip ha utilizzato la parola “ne*ro“. Il pubblico a gran voce ha richiesto la squalifica della concorrente, da pochi giorni entrata nella Casa. Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini affronta la questione e annuncia alla diretta interessata la decisione presa dai telespettatori: sono loro, infatti, a decidere il suo destino. Alda D’Eusanio sotto attacco È entrata solo la scorsa puntata nella Casa del Grande Fratello Vip ed è già a rischio eliminazione. Alda D’Eusanio, nuova concorrente del reality, è finita nella bufera per aver utilizzato la parola “ne*ro“, una delle “parole proibite” che, se ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Ha suscitato più di una polemica l’infelice esternazione di, che al Grande Fratello Vip ha utilizzato la parola “ne*ro“. Ila gran voce ha richiesto ladella concorrente, da pochi giorni entrata nella Casa. Nella puntata di questa sera Alfonso Signorini affronta la questione e annuncia alla diretta interessata la decisione presa dai telespettatori: sono loro, infatti, are il suosotto attacco È entrata solo la scorsa puntata nella Casa del Grande Fratello Vip ed è già aeliminazione., nuova concorrente del reality, è finita nella bufera per aver utilizzato la parola “ne*ro“, una delle “parole proibite” che, se ...

