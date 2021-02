‘Gf Vip 5’, Nicoló Zenga replica all’intervista di papà Walter Zenga a ‘Live – Non è la D’Urso’: “Forse potrebbe essere il momento per…” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nicolò Zenga, fratello di Andrea Zenga – attuale concorrente del Gf Vip 5 – durante la puntata del reality di venerdì scorso ha commentato, via Twitter, il momento dell’incontro tra il padre ed il fratello. Ieri sera, Walter ospite a Live – Non è la D’Urso, ha spiegato il suo punto di vista nel riuscire ad avere e mantenere un rapporto con i figli. Nicolò oggi ha replicato all’intervista del papà attraverso, una storia Instagram, nella quale ha commentato anche la querelle del libro. Inoltre, questa sera, Nicolo entrerà nella Casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa al fratello Andrea. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nicolò, fratello di Andrea– attuale concorrente del Gf Vip 5 – durante la puntata del reality di venerdì scorso ha commentato, via Twitter, ildell’incontro tra il padre ed il fratello. Ieri sera,ospite a Live – Non è la D’Urso, ha spiegato il suo punto di vista nel riuscire ad avere e mantenere un rapporto con i figli. Nicolò oggi hatodelattraverso, una storia Instagram, nella quale ha commentato anche la querelle del libro. Inoltre, questa sera, Nicolo entrerà nella Casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa al fratello Andrea. L'articolo proviene da Isa e Chia.

