Francolise | studente positivo alle elementari | chiuse tutte le scuole primarie e stop agli scuolabus

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Dad per gli studenti delledi. Il sindaco Gaetano Tessitore, a seguito di un caso di Covid in una classe della primaria, ha deciso di prorogare la didattica a distanza per gli alunni più piccoli., Dad per gli studenti delleL’amministrazione comunale ha disposto la sospensione delle attività didattiche in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.