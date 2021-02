F1, Domenicali: “Gare noiose? Non è vero, audience in crescita” (Di martedì 2 febbraio 2021) “Gare noiose? Io vedo i numeri e l’anno scorso l’audience televisiva era in crescita. La voglia di Formula Uno è tantissima, in milioni e milioni la seguono. C’è voglia di passione, di personaggi, di piloti che devono rimanere unici, mitologici, che devono attirare l’interesse della gente”. Queste le parole di Stefano Domenicali, nuovo CEO della Formula 1, in un’intervista a Quarta Repubblica su Rete 4 in cui ha parlato positivamente dell’ultima stagione del Circus a livello di interesse da parte del pubblico: “Ventitré Gare si possono fare. L’anno scorso è stato molto bello, il campionato è stato portato avanti, nonostante le difficoltà, con procedure molto intrusive ma necessarie e la nostra voglia è proseguire su questa strada. L’unica soluzione è il vaccino”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 febbraio 2021) “? Io vedo i numeri e l’anno scorso l’televisiva era in. La voglia di Formula Uno è tantissima, in milioni e milioni la seguono. C’è voglia di passione, di personaggi, di piloti che devono rimanere unici, mitologici, che devono attirare l’interesse della gente”. Queste le parole di Stefano, nuovo CEO della Formula 1, in un’intervista a Quarta Repubblica su Rete 4 in cui ha parlato positivamente dell’ultima stagione del Circus a livello di interesse da parte del pubblico: “Ventitrési possono fare. L’anno scorso è stato molto bello, il campionato è stato portato avanti, nonostante le difficoltà, con procedure molto intrusive ma necessarie e la nostra voglia è proseguire su questa strada. L’unica soluzione è il vaccino”. SportFace.

