Enock Barwuah tuona contro Alda D’Eusanio | “Che schifo questo non è un errore | ma molto di più” VIDEO

(Di lunedì 1 febbraio 2021)verso la squalifica dal GF Vip 5 Venerdì scorso Alfonso Signorini ha fatto entrarenella casa del Grande Fratello Vip 5 comunicando agli altri inquilini che la giornalista è un nuovo concorrente. Non sono trascorse nemmeno 24 ore che già ha commesso uno scivolone assurdo. Nello specifico, la donna mentre si trovava con gli altri ragazzi a parlare e scherzare ha fatto un commento razzista pronunciando la parola ne**o durante la cena. Il termine in questione è stato sentito chiaramente da tutti tant’è che gli inquilini della casa più spiata d’Italia sono rimasti a bocca aperta. Ad esempio, Giulia Salemi ha detto: “Ma dai, prima che fraintendono”. Mentre Tommaso Zorzi cercando di cambiare discorso ha aggiunto: “Andiamo avanti”. (Continua dopo il ...

ElisaDiGiacomo : GF Vip, Enock Barwuah su D'Eusanio: 'Dopo certi termini in televisione non ci vai più' - infoitcultura : Enock Barwuah/ 'Giorgia? Credo che sia davvero la donna della mia vita' - Notiziedi_it : Enock Barwuah si scaglia contro Alda D’Eusanio dopo l’uso della n-word - Ivanka2424 : @marina_estati @contechristino @salvatrash1 Enock Barwuah si scaglia contro Alda D’Eusanio dopo l’uso della n-word - MondoTV241 : GF Vip, Enock Barwuah contro Alda D’Eusanio: 'Che schifo' (VIDEO) #GFVip #EnockBarwuah #AldaDEusanio -

L'uscita infelice di Alda D'Eusanio , nuova concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip , ha scatenato la rabbia dell'ex gieffinoe del fratello Mario Balotelli. Entrambi lo hanno fatto tramite il proprio profilo Instagram ufficiale. SuperMario ha rivolto un appello affinché Alda D'Eusanio non dovrebbe più essere ...Tantissimi utenti su Twitter hanno criticato la giornalista, tra questi anche l'ex gieffino, fratello Mario Balotelli, che in una serie di Instagram Stories, ha detto: " È inutile ...Questa sera uno dei vipponi finiti in nomination dovrà lasciare la Casa: chi avrà ottenuto meno voti tra Maria Teresa Ruta, Giulia Salemi, ...Dopo le parole pronunciate da Alda D'Eusanio, Enock Baruwah in generale ha spiegato che in questi casi la squalifica è un provvedimento blando.