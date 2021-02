Elezioni alle porte a Napoli, De Magistris è a caccia di voti…in Calabria (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La città partenopea si trova alla vigilia di un’importante tornata elettorale. Che sia maggio o settembre (tutto dipenderà dall’andamento dei contagi da Covid – 19), i cittadini napoletani saranno chiamati al voto per scegliere il nuovo inquilino di Palazzo San Giacomo. Comunque vada, sarà di sicuro la prima elezione dell’era post – De Magistris. L’attuale sindaco, infatti, terminati i suoi due mandati non potrà più ricandidarsi alla guida del capoluogo campano. E mentre la città è ansiosa di capire cosa l’attende, mentre i partiti politici – tra le solite enormi difficoltà – cercano di definire i perimetri delle alleanze e (molto meno) i quadri programmatici, il buon De Magistris è già pronto per la sua nuova avventura. Napoli appare ormai già come un pallido ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– La città partenopea si trova alla vigilia di un’importante tornata elettorale. Che sia maggio o settembre (tutto dipenderà dall’andamento dei contagi da Covid – 19), i cittadini napoletani saranno chiamati al voto per scegliere il nuovo inquilino di Palazzo San Giacomo. Comunque vada, sarà di sicuro la prima elezione dell’era post – De. L’attuale sindaco, infatti, terminati i suoi due mandati non potrà più ricandidarsi alla guida del capoluogo campano. E mentre la città è ansiosa di capire cosa l’attende, mentre i partiti politici – tra le solite enormi difficoltà – cercano di definire i perimetri delleanze e (molto meno) i quadri programmatici, il buon Deè già pronto per la sua nuova avventura.appare ormai già come un pallido ...

