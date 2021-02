Donne di valore: il 4 febbraio intervista a Patrizia Toia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Giovedì 4 febbraio l’europarlamentare Patrizia Toia, sarà ospite della rassegna “Donne di valore”, patrocinata dall’Assessorato alle Pari Opportunità di Moncalieri. Alle 18, sulla pagina facebook della Biblioteca Civica Arduino @bibliomonc, sarà intervistata dalla giornalista Rosaria Ravasio. Si tratta dell’evento di chiusura di un progetto in tre tempi, che porta la firma dell’Assessorato alle Pari Opportunità dell’Associazione Il Rosa e il Grigio. Al centro dell’incontro, che verrà introdotto dall’assessore alle Pari Opportunità Laura Pompeo, il ruolo delle Donne nella politica e nei luoghi di decisione, così importante anche in momenti difficili come quello che ancora stiamo attraversando. “Donne di valore aveva esordito con ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 1 febbraio 2021) Giovedì 4l’europarlamentare, sarà ospite della rassegna “di”, patrocinata dall’Assessorato alle Pari Opportunità di Moncalieri. Alle 18, sulla pagina facebook della Biblioteca Civica Arduino @bibliomonc, saràta dalla giornalista Rosaria Ravasio. Si tratta dell’evento di chiusura di un progetto in tre tempi, che porta la firma dell’Assessorato alle Pari Opportunità dell’Associazione Il Rosa e il Grigio. Al centro dell’incontro, che verrà introdotto dall’assessore alle Pari Opportunità Laura Pompeo, il ruolo dellenella politica e nei luoghi di decisione, così importante anche in momenti difficili come quello che ancora stiamo attraversando. “diaveva esordito con ...

Ultime Notizie dalla rete : Donne valore Coldiretti Puglia: Pnrr, fare progetti a misura di donna

perché 'come donne di Coldiretti siamo pronte a dare il nostro contributo anche nelle ... L'allarme globale provocato dal Coronavirus ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico

L'agroalimentare può offrire 100 mila posti di lavoro green

... perché "come donne di Coldiretti siamo pronte a dare il nostro contributo anche nelle ... L'allarme globale provocato dal Coronavirus ha fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore strategico ...

Mattia: luoghi donne generano valore per comunità - RomaDailyNews RomaDailyNews Donne di valore: il 4 febbraio intervista a Patrizia Toia

Giovedì 4 febbraio alle ore 18 ultimo appuntamento on line con la rassegna sul ruolo delle donne nei luoghi di decisione e sugli stereotipi di genere

... perché 'comedi Coldiretti siamo pronte a dare il nostro contributo anche nelle ... L'allarme globale provocato dal Coronavirus ha fatto emergere una maggior consapevolezza sulstrategico ...... perché "comedi Coldiretti siamo pronte a dare il nostro contributo anche nelle ... L'allarme globale provocato dal Coronavirus ha fatto emergere una maggior consapevolezza sulstrategico ...Giovedì 4 febbraio alle ore 18 ultimo appuntamento on line con la rassegna sul ruolo delle donne nei luoghi di decisione e sugli stereotipi di genere ...I resti di 104 yazidi massacrati dall'Isis nel 2014 saranno restituiti al villaggio di Kocho, nel Sinjar meridionale, il 6 febbraio. Qui i membri della comunità yazida si riuniranno per una cerimonia ...