Debora Prisco: si indaga sulla sua morte (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si indaga sulle dinamiche dell’incidente di cui è rimasta vittima Debora Prisco, la sorella di Antonella Prisco, volto noto della tv per la sua partecipazione ad Uomini e Donne. Debora è rimasta vittima di un incidente, e adesso si indaga sul colpevole, che è fuggito subito dopo. Antonella e Debora, quel pomeriggio, viaggiavano a bordo della loro auto. Antonella effettua un sorpasso e dal lato opposto arriva a grande velocità un’altra auto. Per schivarla, Antonella impatta contro un’auto parcheggiata. L’auto a bordo della quale viaggiavano, una Smart, si ribalta. Purtroppo Debora impatta contro il tettuccio in vetro dell’auto e viene sbalzata fuori, sul selciato: è morta sul colpo. Tuttavia, la persona che stava viaggiando nella corsia opposta è ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Sisulle dinamiche dell’incidente di cui è rimasta vittima, la sorella di Antonella, volto noto della tv per la sua partecipazione ad Uomini e Donne.è rimasta vittima di un incidente, e adesso sisul colpevole, che è fuggito subito dopo. Antonella e, quel pomeriggio, viaggiavano a bordo della loro auto. Antonella effettua un sorpasso e dal lato opposto arriva a grande velocità un’altra auto. Per schivarla, Antonella impatta contro un’auto parcheggiata. L’auto a bordo della quale viaggiavano, una Smart, si ribalta. Purtroppoimpatta contro il tettuccio in vetro dell’auto e viene sbalzata fuori, sul selciato: è morta sul colpo. Tuttavia, la persona che stava viaggiando nella corsia opposta è ...

