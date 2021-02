Covid, ultime news. Decaro (Anci): "Su assembramenti basta tiro bersaglio a sindaci". LIVE (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, sottolinea come "Dare la colpa ai sindaci stia diventando il nuovo sport nazionale" e dice al Cts di "fare la sua parte". L'Italia da oggi quasi tutta gialla, con l'eccezione di Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna e Umbria. Allarme assembramenti nelle città: a Milano folla ai Navigli, a Roma shopping in via del Corso, a Firenze sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonio, sindaco di Bari e presidente, sottolinea come "Dare la colpa aistia diventando il nuovo sport nazionale" e dice al Cts di "fare la sua parte". L'Italia da oggi quasi tutta gialla, con l'eccezione di Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna e Umbria. Allarmenelle città: a Milano folla ai Navigli, a Roma shopping in via del Corso, a Firenze sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-

Agenzia_Ansa : #Covid, in calo i nuovi casi: nelle ultime 24 ore sono stati 11.252, 237 vittime. Intanto è 'febbre gialla' in vis… - SkyTG24 : Il sindaco di #Mosca, Sergei Sobyanin, ha disposto la rimozione delle ultime restrizioni imposte alla capitale. 'La… - Agenzia_Ansa : #Covid19 In #Russia 17.648 nuovi casi nelle ultime 24 ore, il minimo dal 28 ottobre #ANSA - jeannick_odier : RT @CdT_Online: Dopo mesi nessun morto per il coronavirus in Ticino. I numeri della pandemia: 23 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. —… - covid19_alerts : RT @CdT_Online: Dopo mesi nessun morto per il coronavirus in Ticino. I numeri della pandemia: 23 casi e zero decessi nelle ultime 24 ore. —… -