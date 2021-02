Covid, in aumento i ricoveri nei reparti non critici e in terapia intensiva (+37). I DATI (Di lunedì 1 febbraio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del primo febbraio, le persone in rianimazione sono 2.252, 37 in più rispetto al giorno precedente. Salgono anche i ricoveri nei reparti non critici: sono 20.260, 164 in più. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 329 decessi, mentre ieri erano stati 237. I nuovi casi sono 7.925, su 142.419 tamponi: la percentuale di positività è al 5,56% (ieri 5,27%). Dall’inizio della pandemia, in Italia i casi ufficiali sono 2.560.957 e i morti 88.845 Leggi su tg24.sky (Di lunedì 1 febbraio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del primo febbraio, le persone in rianimazione sono 2.252, 37 in più rispetto al giorno precedente. Salgono anche ineinon: sono 20.260, 164 in più. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 329 decessi, mentre ieri erano stati 237. I nuovi casi sono 7.925, su 142.419 tamponi: la percentuale di positività è al 5,56% (ieri 5,27%). Dall’inizio della pandemia, in Italia i casi ufficiali sono 2.560.957 e i morti 88.845

