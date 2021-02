Covid, “appena” due morti nelle ultime 24 ore: calano anche i nuovi positivi (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono “appena” due i morti da Covid nelle ultime 24 ore nel Casertano: non accadeva da mesi che il conto delle vittime giornaliero si allontanasse così tanto dalla doppia cifra. Un dato incoraggiante certificato dall’Asl di Caserta nel consueto report quotidiano sull’andamento della curva del contagio. In totale da inizio pandemia sono 692 le persone decedute causa Coronavirus nel Casertano, 258 delle quali nel solo mese di gennaio, in cui la media giornaliera è stata di otto vittime. nelle ultime 24 ore sono calati anche i nuovi contagi: sono 67 su 747 tamponi praticati e un indice di positività dell’8,9%, in diminuzione rispetto a 48 ore fa, quando si erano registrati 199 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Sono “” due ida24 ore nel Casertano: non accadeva da mesi che il conto delle vittime giornaliero si allontanasse così tanto dalla doppia cifra. Un dato incoraggiante certificato dall’Asl di Caserta nel consueto report quotidiano sull’andamento della curva del contagio. In totale da inizio pandemia sono 692 le persone decedute causa Coronavirus nel Casertano, 258 delle quali nel solo mese di gennaio, in cui la media giornaliera è stata di otto vittime.24 ore sono calaticontagi: sono 67 su 747 tamponi praticati e un indice dità dell’8,9%, in diminuzione rispetto a 48 ore fa, quando si erano registrati 199 ...

