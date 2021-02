Corriere: le parole di Gattuso sono un’entrata a gamba tesa destinata ad avere effetti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Le parole di ieri di Gattuso su De Laurentiis, accusato dal tecnico di essere stato scorretto nella gestione della questione della sua successione, sono un’entrata a gamba tesa che non resterà priva di effetti. Lo scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. “La partita non sarà piaciuta agli esteti del calcio, ma contava soprattutto il risultato, per acquisire nuova forza, sentirsi «uno contro tutti». Sfidare la piazza e anche De Laurentiis, al quale l’allenatore dice chiaramente: «sono deluso». Non è un fulmine a ciel sereno — la tempesta si è abbattuta da tempo sul loro rapporto — ma un’entrata a gamba tesa destinata ad avere ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ledi ieri disu De Laurentiis, accusato dal tecnico di essere stato scorretto nella gestione della questione della sua successione,che non resterà priva di. Lo scrive Monica Scozzafava suldella Sera. “La partita non sarà piaciuta agli esteti del calcio, ma contava soprattutto il risultato, per acquisire nuova forza, sentirsi «uno contro tutti». Sfidare la piazza e anche De Laurentiis, al quale l’allenatore dice chiaramente: «deluso». Non è un fulmine a ciel sereno — la tempesta si è abbattuta da tempo sul loro rapporto — maad...

Daniele_Manca : le parole #sprecate dalla politica. Dignità, responsabilità, coscienza sono parole che andrebbero maneggiate con cu… - napolista : Corriere: le parole di #Gattuso sono un’entrata a gamba tesa destinata ad avere effetti L’allenatore ha sfidato la… - TizianaFerrario : Le parole che nascondono la debolezza della politica scrive il dir. Fontana. In effetti se alcuni protagonisti de… - ferrariant : RT @CorriereCultura: Liliana Segre: «L’indifferenza è già violenza». Le parole della senatrice a vita al Memoriale della Shoah di Milano, d… - palmer1956 : RT @disinformatico: Egregio @Alessiolana del @Corriere, sono un informatico. L'HTML non è 'linguaggio macchina', così come le banane non so… -