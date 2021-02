Coronavirus, in Sicilia in calo i contagi ma morti in crescita (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al termine della settimana che va dal 25 al 31 gennaio 2021, i dati della settimana confermano i segnali di rallentamento della pandemia in Sicilia: rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, gli ingressi in terapia intensiva e le persone in isolamento domiciliare. E’ però cresciuto il numero Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Al termine della settimana che va dal 25 al 31 gennaio 2021, i dati della settimana confermano i segnali di rallentamento della pandemia in: rispetto alla settimana precedente sono diminuiti i nuovi positivi, gli attuali positivi, i ricoverati, gli ingressi in terapia intensiva e le persone in isolamento domiciliare. E’ però cresciuto il numero

Regione_Sicilia : #Coronavirus, ecco i risultati dello screening condotto sulla popolazione scolastica siciliana dal 14 al 31 gennaio… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, 766 nuovi casi (10.7 % dei tamponi) in Sicilia di cui 80 a Messina) è stato pubbli… - NewSicilia : +++ BOLLETTINO CORONAVIRUS SICILIA +++ Ecco i dati aggiornati provincia per provincia #CoronavirusSicilia… - ILOVEPACALCIO : Coronavirus Sicilia: il Bollettino aggiornato - Ilovepalermocalcio - GDS_it : Coronavirus, rallenta la pandemia in Sicilia: in una settimana oltre il 29% in meno di nuovi positivi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Sicilia Coronavirus, il vaccino Moderna arriva nell'agrigentino

Prosegue da parte del Gruppo Poste Italiane il lavoro di distribuzione anche in Sicilia delle forniture del vaccino Moderna iniziato lo scorso mese di gennaio. Il suo corriere espresso Sda ha effettuato oggi la seconda tranche di consegne previste presso sei punti di farmacia ...

Scuola e Coronavirus, appena 23 studenti positivi: il tasso è dell'1,06%

Sicilia arancione dal 31 gennaio? In 2 settimane netto calo positività 3 Torturati in mezzo alla strada sotto lo sguardo indifferente dei passanti: nessun aiuto, nessuna segnalazione 4 'Sequestrano e ...

Coronavirus, in Sicilia quasi 160 mila vaccinati: usato il 78,7% delle dosi PalermoToday Coronavirus in Italia: oggi 7.925 casi e 329 morti, il tasso di positività a 5,56%

In calo i nuovi casi Covid in Italia: sono 7.925 nelle ultime 24 ore (ieri 11.252), complice però anche la riduzione post-weekend dei tamponi: 142.419 test eseguiti (tra antigenici e molecolari), oltr ...

I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 1 febbraio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 7.925 nuovi casi positivi da coronavirus e 329 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati ...

Prosegue da parte del Gruppo Poste Italiane il lavoro di distribuzione anche indelle forniture del vaccino Moderna iniziato lo scorso mese di gennaio. Il suo corriere espresso Sda ha effettuato oggi la seconda tranche di consegne previste presso sei punti di farmacia ...arancione dal 31 gennaio? In 2 settimane netto calo positività 3 Torturati in mezzo alla strada sotto lo sguardo indifferente dei passanti: nessun aiuto, nessuna segnalazione 4 'Sequestrano e ...In calo i nuovi casi Covid in Italia: sono 7.925 nelle ultime 24 ore (ieri 11.252), complice però anche la riduzione post-weekend dei tamponi: 142.419 test eseguiti (tra antigenici e molecolari), oltr ...Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 7.925 nuovi casi positivi da coronavirus e 329 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati ...