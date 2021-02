Cgil | bilancio vergognoso | Roma non ce la fa più

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 febbraio 2021)– “Questa citta’ non ce la fa veramente piu'”. È iniziato cosi’ l’intervento del segretario delladie del Lazio Michele Azzola, durante la manifestazione dei sindacati confederali in piazza del Campidoglio contro ilcomunale in approvazione nei prossimi giorni. Rivolgendosi alla piazza composta da alcune centinaia di partecipanti, Azzola ha elencato i numeri della crisina: “26mila posti di lavoro a tempo indeterminato persi nel 2020, 142mila contratti a termine non rinnovati e il 58% dei contratti a termine dura 30 giorni. 27mila persone hanno chiesto il reddito di emergenza.” “78mila persone hanno chiesto il reddito di cittadinanza per 170mila nuclei familiari. Il bonus affitti e’ stato chiesto da 50mila persone e ne sono stati accontentati di 7mila. 650mila persone sono ...