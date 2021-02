(Di lunedì 1 febbraio 2021)last minute del: i sardi sono aiper definire l’arrivo in prestito secco di Daniele, dopo che aveva trascorso la prima parte di stagione tra le fila dei francesi del Rennes. A meno di possibili ritardi o ripensamenti, si tratta di una buona operazione in uscita anche per i bianconeri che riescono quindi, dopo l’ufficialità di Khedira all’Hertha Berlino, a piazzare gli esuberi. SportFace.

marcoconterio : ?? Clamorosa sorpresa nella corsa a Daniele #Rugani: niente Bologna, niente Parma e niente Torino. A un passo dal vi… - _Morik92_ : Le vie del mercato sono infinite. #Rugani è passato dal #Torino, al #Bologna ed infine al #Cagliari nelle ultime 48… - newsjlive : RT @AleAlfonso_it: Daniele #Rugani molto vicino al #Cagliari. In questi minuti si stanno limando gli ultimi dettagli. Il club rossoblù ha s… - sportface2016 : #Cagliari, ai dettagli il colpo #Rugani dalla #Juventus - AleAlfonso_it : Daniele #Rugani molto vicino al #Cagliari. In questi minuti si stanno limando gli ultimi dettagli. Il club rossoblù… -

Ore 16.40 - Il centrocampista delChristian Oliva è a un passo dal Valencia . L'uruguaiano ... atteso da De Zerbi al Sassuolo Ore 15.20 - Non sono stati ancora sistemati itra il ...Di seguito vediamo alcuniin piu sulle prove e materie previste, le modalità per la ... Venezia, Roma e Napoli, presso gli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna,, ...Mercato Cagliari Rugani vicinissimo - Daniele Rugani, difensore del Rennes in prestito dalla Juventus diventerà, a brevissimo, un nuovo giocatore del ...Colpo last minute del Cagliari: i sardi sono ai dettagli per definire l’arrivo in prestito secco di Daniele Rugani dalla Juventus, dopo che aveva trascorso la prima parte di stagione tra le fila dei f ...