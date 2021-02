Atp Cup 2021: programma completo, ordine di gioco e orari di martedì 2 febbraio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Il programma completo della giornata di martedì 2 febbraio all’Atp Cup 2021. Tutto pronto per l’esordio dell’Italia, che se la vedrà con l’Austria. Il primo a scendere in campo sarà Fabio Fognini, opposto a Dennis Novak, mentre poi sarà il turno di Matteo Berrettini contro Dominic Thiem, prima del doppio che concluderà la sfida. Occhi puntati anche sul match tra Serbia e Canada, sul confronto tra Spagna e Australia ed infine su quello tra Russia e Argentina IL programma completo ROD LAVER ARENA Serbia vs Canadadalle ore 00.00 italiane – Lajovic vs Raonica seguire – Djokovic vs Shapovalova seguire – match di doppio Spagna vs Australiadalle ore 7.30 italiane – Bautista Agut vs Millmana seguire – Nadal vs De Minaura seguire – match di doppio JOHN CAIN ARENA Austria vs ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ildella giornata diall’Atp Cup. Tutto pronto per l’esordio dell’Italia, che se la vedrà con l’Austria. Il primo a scendere in campo sarà Fabio Fognini, opposto a Dennis Novak, mentre poi sarà il turno di Matteo Berrettini contro Dominic Thiem, prima del doppio che concluderà la sfida. Occhi puntati anche sul match tra Serbia e Canada, sul confronto tra Spagna e Australia ed infine su quello tra Russia e Argentina ILROD LAVER ARENA Serbia vs Canadadalle ore 00.00 italiane – Lajovic vs Raonica seguire – Djokovic vs Shapovalova seguire – match di doppio Spagna vs Australiadalle ore 7.30 italiane – Bautista Agut vs Millmana seguire – Nadal vs De Minaura seguire – match di doppio JOHN CAIN ARENA Austria vs ...

