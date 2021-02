Atletica, Tamberi si prepara per Banska Bystrica: “Presupposti per andare in alto” (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella giornata di domani, martedì, Gianmarco Tamberi gareggerà a Banska Bystrica, in Slovacchia, prima riunione stagionale di molte delle stelle mondiali ed europee del salto in alto: “Voglio mettere a punto il salto; gli errori tecnici che c’erano nei tentativi a 2,28 e anche a 2,32 sono evidenti e devo assolutamente sistemarli. Mi piace invece l’aggressività con cui attaccavo la curva, da 2,28 in poi, ma manca l’ultimo passo: finché non torno a spingere lì, devo lavorarci. Per quanto riguarda la misura non so cosa aspettarmi, ad Ancona ho dimostrato molta instabilità ma anche un’ottima efficienza. Qui ci sono i Presupposti per andare anche più in alto, visto che incontro i migliori saltatori al mondo, ma allo stesso tempo devo essere ... Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nella giornata di domani, martedì, Gianmarcogareggerà a, in Slovacchia, prima riunione stagionale di molte delle stelle mondiali ed europee del sin: “Voglio mettere a punto il s; gli errori tecnici che c’erano nei tentativi a 2,28 e anche a 2,32 sono evidenti e devo assolutamente sistemarli. Mi piace invece l’aggressività con cui attaccavo la curva, da 2,28 in poi, ma manca l’ultimo passo: finché non torno a spingere lì, devo lavorarci. Per quanto riguarda la misura non so cosa aspettarmi, ad Ancona ho dimostrato molta instabilità ma anche un’ottima efficienza. Qui ci sono iperanche più in, visto che incontro i migliori saltatori al mondo, ma allo stesso tempo devo essere ...

fabiograziosi22 : RT @atleticaitalia: #atletica il video del 2,32 di Gianmarco Tamberi @gianmarcotamber nel debutto stagionale di Ancona, migliore prestazion… - sportface2016 : #Atletica, #Tamberi vuole volare in alto: 'In Slovacchia presupposti per saltare ancora di più' - Tortori20 : RT @atleticaitalia: #atletica Dopo il 2,32 di Ancona, domani nuovo impegno per @gianmarcotamber a Banska Bystrica contro i big ???? @alessiat… - atleticaitalia : #atletica Dopo il 2,32 di Ancona, domani nuovo impegno per @gianmarcotamber a Banska Bystrica contro i big ????… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Dalla lavagnetta per #Tokyo2020 al 2,32 di Ancona: @gianmarcotamber si confessa -