Verso l'Atalanta, i convocati di Inzaghi: ancora out Caicedo (Di domenica 31 gennaio 2021) Atalanta e Lazio si sfideranno questo pomeriggio (alle ore 15.00) sul campo del Gewiss Stadium: ecco i convocati di mister Inzaghi Mister Inzaghi, a poche ore dalla gara tra Atalanta e Lazio, ha diramato la lista dei convocati per il Gewiss Stadium: ancora assente Caicedo, confermata la presenza di Musacchio e Luis Alberto. Portieri: Alia, G. Pereira, Reina;Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu;Centrocampisti: Akpa Akpro, Escalante, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, A. Pereira;Attaccanti: Correa, Immobile, Muriq

