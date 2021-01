Tamberi subito col botto Ad Ancona salta 2 | 32 | è il migliore del 2021

Ultime Notizie dalla rete : Tamberi subito

Gianmarcoè già in volo. Alla prima gara dell'anno, a sei mesi dal turno di qualificazione delle Olimpiadi di Tokyo, l'azzurro firma la migliore prestazione mondiale stagionale nell'alto con 2,32. Ad ...Il tutto è durato un minuto o due: come la scintilla è scattata, si èspenta. Non sarebbe ... Strepitosoal Palaindoor, alla prima gara dell'anno fa 2,32 Covid, via libera Aifa al vaccino ...Gianmarco Tamberi è già in volo. Alla prima gara dell’anno, a sei mesi dal turno di qualificazione delle Olimpiadi di Tokyo, l’azzurro firma la migliore prestazione mondiale stagionale nell’alto con 2 ...Gianmarco Tamberi vola al suo debutto stagionale e inizia il 2021 con un botto di dimensioni fragorose. Il ribattezzato Halfshave ha saltato 2.32 metri nella sua Ancona: si tratta della miglior presta ...