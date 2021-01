Romina Power, mano nella mano con lui: di chi si tratta? (Di domenica 31 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La cantante Romina Power ha condiviso con i suoi fan una immagine molto particolare di sé e del suo grande amore. Scopriamone insieme di più. Romina Power, cantante di grande fama nel nostro paese ha voluto condividere con tutti i suoi fan un’immagine molto particolare, mano nella mano con una persona speciale. La Power nel Leggi su youmovies (Di domenica 31 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima,sua versione originale, sul sito YouMovies. La cantanteha condiviso con i suoi fan una immagine molto particolare di sé e del suo grande amore. Scopriamone insieme di più., cantante di grande fama nel nostro paese ha voluto condividere con tutti i suoi fan un’immagine molto particolare,con una persona speciale. Lanel

PasqualeMarro : Romina Power condivide un momento del suo passato. C’entra Al Bano? - RadioSoap2 : @fraversion In attesa di Romina Power che ci ricorderà che dentro le scie chimiche ci sono i microchip per controllare le nostre menti. - sneana92534902 : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani - radiosiciliarse : Albano & Romina Power - Viaggiando - Kmorefive : Al Bano and Romina Power - Liberta - Modigliani -