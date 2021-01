Roberta Siragusa | le ore prima del delitto

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 31 gennaio 2021) Pian piano vengono a incasellarsi gli ultimi istanti di vita di, anche se ai pezzi del puzzle mancano ancora dei tasselli. Quella sera Pietro eavevano cenato insieme a casa della ragazzina, ma Pietro, che non aveva fame, avrebbe mangiato la pizza più tardi da solo, pocodi uscire per andare a una festa a casa di amici. Come noto, la Sicilia in quei giorni era in zona rossa ed era vietato uscire. Ma i due ragazzini si recano comunque a questa festa;avvisa i genitori che sarebbe tornata entro l’1: erano le 23:15. Pietro eescono, vanno a casa di amici. Litigano,manda alcuni messaggi a un suo amico nell’arco temporale che va dall’1 alle 2 del mattino. Si scambiano alcuni messaggi, lei comunica all’amico ...