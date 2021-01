Noury | ' Ma quale Rinascimento saudita | il Regno è ancora la tomba dei diritti umani'

(Di domenica 31 gennaio 2021) Il 'raccontato da Amnesty International. Globalist ne ha discusso con Riccardo, portavoce i Amnesty International Italia. Il senatore Matteo Renzi ha affermato e ribadito che in Arabiaè in atto un vero e proprio ''.

Globalist.it

Il 'Rinascimento' saudita raccontato da Amnesty International. Globalist ne ha discusso con Riccardo, portavoce i Amnesty International Italia. Il senatore Matteo Renzi ha affermato e ribadito che in Arabia Saudita è in atto un vero e proprio 'Rinascimento'. Risulta anche a Amnesty ...... scrive in un tweet il portavoce di Amnesty Italia, Riccardo.