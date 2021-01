LIVE – Juve Stabia-Vibonese 0-0, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 31 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Juve Stabia-Vibonese, match valido per la ventunesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Gara di metà classifica con i padroni di casa che si trovano all’undicesimo posto ad una sola lunghezza dalla Vibonese, dodicesima. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 31 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Juve Stabia-Vibonese 0-0 16? – Miracolo di Russo su Laaribi. Il numero 20 si divora una ghiotta occasione da distanza ravvicinata. 13? – Un’occasione ... Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Ladi, match valido per la ventunesima giornata delC di. Gara di metà classifica con i padroni di casa che si trovano all’undicesimo posto ad una sola lunghezza dalla, dodicesima. Calcio d’inizio alle ore 12:30 di domenica 31 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA0-0 16? – Miracolo di Russo su Laaribi. Il numero 20 si divora una ghiotta occasione da distanza ravvicinata. 13? – Un’occasione ...

