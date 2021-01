Lazio | Muriqi | «L’Atalanta mi piace Ho vissuto un momento difficile»

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Vedatha siglato il terzo gol dellacontro. Ai microfoni della radio ufficiale, ecco le sue parole Ancora protagonista controsi è confermato dopo la rete di mercoledì, calando il tris al Gewiss Stadium. Ecco le parole del Pirata ai microfoni diStyle Radio: LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 «Mi. È molto importante vincere di squadra, ora possiamo perseguire i nostri obiettivi. Il gol? Se segno guadagno fiducia, sono un attaccante. Ho passato uncomplicato tra infortuni e Covid, non è stato facile. Ora sto bene, sto facendo bene e questo è importante per me e per la squadra». Leggi su Calcionews24.com

Atalanta_BC : #AtalantaLazio | 1-3 | 83' ? La Lazio allunga nuovamente con Muriqi. ? Muriqi scores for Lazio. #SerieATIM #GoAtalantaGo ??? - flamanc24 : RT @d_arco75: Vittoria con l'Atalanta a Bergamo con goal di Muriqi: salutatemi tutti i grandi esperti di football Forza Lazio!!!! - luca_ok : RT @fabriziobocca1: #Dzeko e #Gattuso, il calcio che scotta. La Roma vince e dunque Dzeko l'epurato ha torto. Gattuso provoca ancora De Lau… - SouzaEluam : RT @fabriziobocca1: #Dzeko e #Gattuso, il calcio che scotta. La Roma vince e dunque Dzeko l'epurato ha torto. Gattuso provoca ancora De Lau… - repubblica : RT @fabriziobocca1: #Dzeko e #Gattuso, il calcio che scotta. La Roma vince e dunque Dzeko l'epurato ha torto. Gattuso provoca ancora De Lau… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Muriqi

Vedatha siglato il terzo gol dellacontro l'Atalanta. Ai microfoni della radio ufficiale, ecco le sue paroleAlle 15 importantissimo successo esterno dellasul campo dell'Atalanta per 1 - 3. Per i biancocelesti a segno Marusic, Correa e; per l'Atalanta, invece, è andato in gol il rientrante ...Vedat Muriqi ha siglato il terzo gol della Lazio contro l’Atalanta. Ai microfoni della radio ufficiale, ecco le sue parole ...La rivincita è servita. La Lazio espugna il Gewiss Stadium e sorpassa in classifica proprio l'Atalanta: è la quinta vittoria consecutiva in campionato per la squadra ...