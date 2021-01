Israele, prima dose a oltre 3 milioni di persone (un terzo della popolazione) e invio di 5.000 vaccini ai palinestesi (Di domenica 31 gennaio 2021) anti - , c'è chi corre. A sei settimane dall'avvio della vaccinazione in , oltre tre milioni di cittadini hanno ricevuto la prima dose, pari all'incirca un terzo della popolazione. Circa 1,7 milioni ... Leggi su leggo (Di domenica 31 gennaio 2021) anti - , c'è chi corre. A sei settimane dall'avviovaccinazione in ,tredi cittadini hanno ricevuto la, pari all'incirca un. Circa 1,7...

RobertoBurioni : Appena pubblicato gigantesco report su primi dati vaccinazione in Israele. Non ho tempo per commentare, ma 1) il va… - mattinodinapoli : Vaccini, in Israele prima dose a oltre 3 milioni di persone (un terzo della popolazione) e invio di 5.000 sieri ai… - Gazzettino : Vaccini, in Israele prima dose a oltre 3 milioni di persone (un terzo della popolazione) e invio di 5.000 sieri ai… - backinthegood : @gabriella_roux @matteorenzi E ciò detto , Israele ha già portato sua 'start-up nation central' a Riad per partecip… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Vaccini, in Israele prima dose a oltre 3 milioni di persone (un terzo della popolazione) e invio di 5.000 sieri ai pali… -