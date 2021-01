Fedez a Sanremo 2021: la Rai prende una decisione in merito al suo leak (Di domenica 31 gennaio 2021) Fedez e Francesca Michielin NON saranno squalificati dal Festival di Sanremo, la decisione è stata presa dalla Rai e confermata via social. Nella giornata di ieri, il rapper aveva inavvertitamente pubblicato su Instagram un estratto di Chiamami Per Nome, brano che porterà al Festival di Sanremo con Francesca Michielin. Un breve estratto di 9 secondi in cui erano ben udibili le parole ed anche la melodia. Quei 9 secondi tuttavia non avrebbero compromesso la sua partecipazione dato che il brano, secondo la Rai, avrebbe ugualmente quel requisito di novità richiesto dal regolamento. Fedez e Francesca possono tirare un sospiro di sollievo. La Rai ha deciso: Fedez e Michielin restano in gara. #Sanremo2021 — Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 31, ... Leggi su biccy (Di domenica 31 gennaio 2021)e Francesca Michielin NON saranno squalificati dal Festival di, laè stata presa dalla Rai e confermata via social. Nella giornata di ieri, il rapper aveva inavvertitamente pubblicato su Instagram un estratto di Chiamami Per Nome, brano che porterà al Festival dicon Francesca Michielin. Un breve estratto di 9 secondi in cui erano ben udibili le parole ed anche la melodia. Quei 9 secondi tuttavia non avrebbero compromesso la sua partecipazione dato che il brano, secondo la Rai, avrebbe ugualmente quel requisito di novità richiesto dal regolamento.e Francesca possono tirare un sospiro di sollievo. La Rai ha deciso:e Michielin restano in gara. #— Giuseppe Candela (@GiusCandela) January 31, ...

