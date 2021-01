Covid-19, cinque Regioni “arancione” tutte le altre “gialle” (Di domenica 31 gennaio 2021) Scompare il rosso dall'Italia dei colori. Almeno per ora. Così hanno deciso gli scienziati dell'emergenza Covid-19. Da domani, 1 febbraio, infatti, cinque Regioni passeranno in fascia arancione, tutte le altre in zona gialla. In dettaglio, sono in area arancione le Regioni Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. Nessuna Regione in zona rossa, come detto. Buona parte dell'Italia, Lombardia in testa, tira un sospiro di sollievo per l'allentamento delle misure restrittive anti Covid. Ma, questa volta, l'ora X scatterà lunedì e non domenica come è accaduto nelle settimane scorse. Una scelta criticata dal governatore ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 31 gennaio 2021) Scompare il rosso dall'Italia dei colori. Almeno per ora. Così hanno deciso gli scienziati dell'emergenza-19. Da domani, 1 febbraio, infatti,passeranno in fascialein zona gialla. In dettaglio, sono in arealePuglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e la Provincia Autonoma di Bolzano. Lee Province Autonome sono in area gialla. Nessuna Regione in zona rossa, come detto. Buona parte dell'Italia, Lombardia in testa, tira un sospiro di sollievo per l'allentamento delle misure restrittive anti. Ma, questa volta, l'ora X scatterà lunedì e non domenica come è accaduto nelle settimane scorse. Una scelta criticata dal governatore ...

