Cagliari-Sassuolo 1-1 | Boga riacciuffa i sardi al 94?

(Di domenica 31 gennaio 2021)si decide nell’ultimo quarto d’ora. Nel primo tempo entrambe le squadre sfiorano la rete, ma ilsembra essere più in forma. Nella ripresa Cragno è superlativo. Joao Pedro segna al 75? il vantaggio sardo. Ilsi getta in avanti ela gara al 94?.a pari punti con il Torino,che si arrampica a 31 punti, in attesa di Roma-Hellas Verona. Cosa ci dice questo? Una gara del genere potrebbe svoltare la stagione delin positivo o in negativo. La prestazione è stata buona, un deciso passo avanti rispetto alle scorse uscite, ma la fase difensiva è stata ancora una volta insufficiente. Di Francesco deve ripartire ...

Lo ha dichiarato, a Sky, il tecnico del, Eusebio Di Francesco , dopo l'incontro con il: "Non è un punto da buttar via, ma per come si era messa la partita sono due punti persi. ...Poi ilsembra chiudere tutte le porte a unnervoso, ma ne lascia una aperta sull'ultimo cross, di Oddei. Sull'altro lato Boga sbuca alle spalle di Sottil e pareggia. Leggi i ...Ottima la prima mezz’ora del Sassuolo che costringe il Cagliari a giocare spesso e volentieri nella propria metà campo. Al quarto d’ora colpo di reni di Cragno che vola a deviare in angolo su un ...Cagliari-Sassuolo 1-1 Con un gol all’ultimo respiro di Boga, il Sassuolo riesce a pareggiare 1-1 in casa del Cagliari, passato in vantaggio con Joao Pedro. Sardi sono sempre terz’ultimi, assieme al ...