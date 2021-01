Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 30 gennaio 2021 (Di domenica 31 gennaio 2021) Ascolti tv: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 30 gennaio 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 lo show Affari tuoi Viva gli sposi ha totalizzato 4284 spettatori (15.92% di share); su Canale5 il programma C’è posta per te ha avuto 6469 spettatori (share 29.89%). Su Italia1 il film Cattivissimo Me ha ottenuto 1329 spettatori (5.06%); su Rai2 l’episodio di FBI 1375 (5.05%) e quello di Blue Bloods 1271 (4.76%) nel secondo; su Rai3 il film Un fantastico via vai ha totalizzato 1279 spettatori (share 5.19%); su Rete4 il film Io sto con gli ippopotami 979 spettatori (4.04%); su La7 il programma Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 700 (2.98%). ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 31 gennaio 2021)tv: idei programmi più visti di30, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 lo show Affari tuoi Viva gli sposi ha totalizzato 4284 spettatori (15.92% di share); su Canale5 il programma C’è posta per te ha avuto 6469 spettatori (share 29.89%). Su Italia1 il film Cattivissimo Me ha ottenuto 1329 spettatori (5.06%); su Rai2 l’episodio di FBI 1375 (5.05%) e quello di Blue Bloods 1271 (4.76%) nel secondo; su Rai3 il film Un fantastico via vai ha totalizzato 1279 spettatori (share 5.19%); su Rete4 il film Io sto con gli ippopotami 979 spettatori (4.04%); su La7 il programma Eden – Un pianeta da salvare ne ha avuti 700 (2.98%). ...

Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Affari Tuoi Viva gli Sposi, C’è posta per te | Dati Auditel 30 gennaio 2021 - ISchermo : @GiusCandela perchè paragonare i dati del debutto de #IlCantanteMascherato (al 16,1) con gli ascolti della sesta pu… - CarlaDiLena : RT @marinosinibaldi: Radio3 è la radio che cresce di più negli ascolti. In tempi di difficoltà per i consumi culturali una buona notizia no… - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Il Cantante Mascherato 2, Grande Fratello Vip 5 | Dati Auditel 29 gennaio 2021 - infoitcultura : Ascolti tv 29 gennaio 2021: sfida tra GF Vip e Cantante Mascherato, i dati -